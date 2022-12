Kreis und Westenergie stellen Online-Dashboard vor – EnergieMonitor Siegen-Wittgenstein zeigt regenerative Stromerzeugung und lokalen Verbrauch

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 29.12.2022 | „Wo steht Siegen-Wittgenstein bei der Energiewende? Wie viel Strom wird bei uns vor Ort z.B. regenerativ erzeugt und verbraucht?“, fragt Landrat Andreas Müller.

Antworten gibt der Kreis jetzt mit dem EnergieMonitor Siegen-Wittgenstein. „Dieser ermöglicht allen Interessierten jederzeit einen aktuellen Einblick in die Energieversorgung unserer Heimat“, so der Landrat.

Der EnergieMonitor ist ein Online-Dashboard der Kreisverwaltung und der Westenergie AG. Der Link zum Dashboard befindet sich unter www.siegen-wittgenstein.de in der Rubrik „Schlaglichter“. Ein direkter Zugang ist auch über www.energiemonitor.de/siegen-wittgenstein möglich.

„Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern die Energiewende positiv gestalten, mehr regenerativen Strom regional erzeugen und hier vor Ort verbrauchen – das sind zentrale Klimaschutzziele des Kreises“, betont der Landrat: „Das innovative Online-Tool, das wir jetzt gemeinsam mit Westenergie etabliert haben, visualisiert die aktuelle Eigenversorgung im gesamten Kreisgebiet und informiert zudem über den Anteil von regenerativem Strom im Energiemix“, so Müller.

Der EnergieMonitor zeigt quasi in Echtzeit, wie viel Strom vor Ort in Siegen-Wittgenstein aktuell erzeugt und verbraucht wird. So sehen die Nutzer zu jeder Tages- und Jahreszeit auf einen Blick, wie hoch der Grad der Eigenversorgung ist und aus welchen Quellen die Energie stammt. Zudem ermöglichen Vergleichswerte vorangegangener Tage, Woche und Monate Rückschlüsse über die stetige Entwicklung der Energiewende in Siegen-Wittgenstein. „So können wir tatsächlich nachvollziehen, ob wir mit zusätzlichen Solar- oder Windkraftanlagen unsere energetische Eigenversorgung stärken und zugleich den CO 2 -Ausstoß mindern“, erläutert der Landrat.

„Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wer auf Kurs bleiben will, braucht vor allem eines: Transparenz“, erläutert Achim Loos, Kommunalmanager bei Westenergie AG, bei der Präsentation des Dashboards: „Der Monitor gibt detaillierten Aufschluss über Stromverbräuche in Siegen-Wittgenstein sowie die regional erzeugten Mengen.“

Landrat Andreas Müller ist stolz darauf, dass Siegen-Wittgenstein als einer der ersten Kreise in der Region das Instrument des EnergieMonitors nutzt. Die Daten aktualisieren sich im Viertelstundentakt. „Am Ende eines jeden Tages können wir künftig Bilanz ziehen: Wie grün war der örtliche Energiemix heute? Diese Transparenz kann auch motivieren, sich mit eigenen Projekten an der Energiewende zu beteiligen und damit unsere Ökobilanz weiter zu verbessern“, ist Müller zuversichtlich. Denn die eingeschlagene Richtung ist klar: „Unsere Energiezukunft ist dezentral. Städte und Gemeinden, aber auch Privatpersonen und lokale Unternehmen spielen daher eine immer größere Rolle bei der Energieversorgung!“, betont der Landrat: „Der EnergieMonitor wird jederzeit zeigen, wie erfolgreich wir auf diesem Weg sind.“

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier