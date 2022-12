Neunkirchen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

(wS/ots) Neunkirchen Ein 68-Jähriger ist am Mittwoch (07.12.2022) in Neunkirchen von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 32-jähriger Autofahrer war gegen 18:30 Uhr mit seinem PKW auf der Kölner Straße in Richtung Herdorf unterwegs. Beim Abbiegemanöver in die Hohenseelbachstraße übersah der Mann nach ersten Erkenntnissen den 68-jährigen Fußgänger. Der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier