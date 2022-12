Übergabe der Bank gegen Rassismus an die Esther-Bejarano-Gesamtschule

(wS/awo) Freudenberg 19.12.2022 | Anfang September 2022 hatte der AWO Ortsverein Freudenberg die Idee, eine Bank gegen Rassismus aus heimischem Holz nach eigenen Plänen anfertigen zu lassen. Schnell war mit Ralphs Holzkunst Manufaktur in Mudersbach ein guter Partner gefunden.

Anfang Oktober wurde die Bank aus Lerchenholz beschriftet und in Empfang genommen. Zunächst wurde sie in der AWO Begegnungsstätte aufgestellt. Auf der Suche nach einem geeigneten endgültigen Standort wurde schnell die Esther-Bejarano-Gesamtschule gefunden, die sich ebenfalls gegen Hass und Rassismus jeglicher Art ausspricht. Aus diesem Grund beschloss die AWO, die Bank an die Schule zu spenden.

Schulleiter Reto Stein fand einen geeigneten Platz in der Mensa, wo die Bank gegen Rassismus täglich von vielen Schülerinnen und Schülern gesehen und thematisiert werden kann.

Die Esther-Bejarano-Gesamtschule bedankt sich bei Frau Schomers und Herrn Uebach vom AWO Ortsverein Freudenberg für die Spende!

