Bilanz des Briefzentrums 57 Freudenberg für 2022

(wS/fr) Freudenberg 19.01.20.23 | Auch im digitalen Zeitalter lebt der Brief, bringt handgeschrieben eine besondere Wertschätzung zum Ausdruck oder kurbelt als Dialogpost für werbliche

Sendungsinhalte das wirtschaftliche Leben mit an. Wie lebendig der Brief ist, zeigt die Jahresbilanz 2022 vom Briefzentrum 57 der Deutschen Post in Freudenberg: Mehr als 152 Millionen Briefe aus oder für die Leitregion 57 sind im vergangenen Jahr im BZ an der Bühler Höhe gezählt worden.

Das bedeutet im Schnitt eine Zahl von rund 500.000 Sendungen an jedem Arbeitstag. Kurz vor Weihnachten war das Aufkommen an Briefen wieder einmal am höchsten: mit mehr als einer Million Sendungen allein am 20. Dezember. Das Freudenberger Briefzentrum besteht bereits seit Frühjahr 1998; in diesem Jahr wird also das 25-jährige Bestehen gefeiert.

Markus Stahl, in dessen Händen die Leitung des BZ 57 Freudenberg liegt, freut sich beim Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate über reibungslose technische Abläufe, lobt aber vor

allem die rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Mich macht diese Leistung des Teams unglaublich stolz. Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist zu jeder Zeit Verlass. Sie alle leisten

jeden Tag einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Für ihre tagtägliche wertvolle Arbeit sage ich von ganzem Herzen Danke im Namen des gesamten Konzerns. Andererseits danken wir

unseren Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen: Jede einzelne Sendung ist für uns bedeutend, weil sie für die Kundinnen und Kunden wichtig ist.“

Bewerbungen von potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – insbesondere für

Interessierte, die einen Teilzeitjob suchen – sind immer willkommen. Infos gibt es im Internet unter

www.werde-einer-von-uns.de.

