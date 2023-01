Defekt an Spülanlage löst Überflutung der Intensivstation im Bethesda Krankenhaus aus

(wS/ws) Freudenberg 28.01.2023 | Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg wurde am Samstagmorgen zu einem Einsatz im Bethesda Krankenhaus alarmiert, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass kein Brand vorlag, sondern ein Defekt an einer großen Spülanlage in der Intensivstation des Krankenhauses die Station in kürzester Zeit 5 cm hoch überflutet hatte. Um die Intensivstation wieder trocken zu legen, rückten die Löscheinheit Freudenberg sowie Fahrzeuge aus Lindenberg und Oberholzklau mit rund 30 Einsatzkräften und Wassersaugern an. Das Pflegepersonal hat in der Zwischenzeit die drei intensivpflichtigen Patienten schnellstmöglich in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt und weiter versorgt.

Foto: M. Groß / wirSiegen.de

