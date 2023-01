Entspannt Wissen vermitteln: Deutschkurs mit Yoga

(wS/dia) Siegen 27.01.2023 | Integrationsagentur der Diakonie Soziale Dienste startet Angebot im Februar

Das Projekt „Deutsch entspannt“ bietet die Integrationsagentur der Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen ab Donnerstag, 23. Februar, an. Zehn Termine sind bislang im Kulturintegrations-Quartier (KIQ) an der Koblenzer Straße 90 in Siegen geplant. Das Angebot richtet sich an Familien mit Migrationshintergrund, die sich in geselliger Atmosphäre treffen und „ganz nebenbei“ Deutsch lernen möchten.

Gemeinsam mit der Entspannungspädagogin Olga Kuschel sollen Kinder und Eltern dazu angeleitet werden, Entspannung spielerisch zu erfahren und in den Alltag zu übertragen. Denn: Die Gesellschaft wird immer schnelllebiger. Dementsprechend steigt das Stresslevel an – bei Kindern und Erwachsenen. Der Kurs wird durch die Bürgerstiftung Siegen finanziert und beinhaltet eine Mischung aus Deutschtraining und verschiedenen Entspannungstechniken, die kindgerecht über Geschichten und Fantasiereisen vermittelt werden. Der Entspannungskurs kann körperliche und seelische Anspannungen verringern und die Stressbewältigungsstrategien der Kinder fördern. Auch die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne kann mit Hilfe der Sinnesübungen verbessert werden. Zudem gibt ein Eltern-Kind-Kurs die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. Damit wird die Bindung zwischen Kindern und Eltern gestärkt. Um den Einstieg in das Thema Entspannung zu erleichtern, wird bei jeder Stunde das Vokabular aus der Fantasiegeschichte anhand von Bildern anschaulich gemacht und besprochen. Nach der ersten Stunde kann somit das Sprachniveau der Teilnehmenden eingeschätzt und das Programm der nächsten Stunden dementsprechend angepasst werden. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Stopper- oder warme Socken und eine Decke.

Die erste Gruppe (Eltern mit Kindern von sechs bis acht Jahren) trifft sich ab 23. Februar immer donnerstags um 15 Uhr. Die zweite Gruppe (Eltern und Kinder zwischen acht und zehn Jahren) kommt um 16.15 Uhr zusammen. Anmeldungen sind unter Telefon 0271/5003 101 oder per Email an anna.butzek@diakonie-sw.de erforderlich.