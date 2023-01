Faszination Weltall: Veranstaltungshinweis der VHS

(wS/vhs) Netphen 26.01.2023 | Ab Mi. 08.02.2023 – Mi. 29.03.2023: Faszination Weltall – In dieser Einführung in die Astronomie wird allen Interessierten eine Plattform bereitet, auf der in verständlicher Sprache wissenschaftliche Zusammenhänge vermittelt werden.

Die Geschichte der Astronomie, die Orientierung am Sternenhimmel, die Sonne in ihrem System und ihrer Bedeutung für Planeten und Menschen, die Entstehung der Planeten, Sterne und Sternbilder, die Milchstraße und unsere Nachbargalaxien… all das und mehr wird Inhalt des Kurses sein. Auch technische Aspekte, z. B. Teleskope, und das Thema Astrofotografie werden angesprochen. Kursleiter Norbert Butters verfügt als jahrzehntelanger Hobbyastronom über einen unerschöpflichen Wissensschatz, den er als Mitglied im „Verein der Sternfreunde e.V.“ mit Ihnen teilen möchte. Er betreibt selbst eine kleine Sternwarte, die im Rahmen des Kurses besucht wird.

Kurs Nr. SA50302 Kosten: 28,60 Euro für 8 Abende Ort: Kleiner Ratssaal, Rathaus Netphen Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr Anmeldung: vhs.siegen-wittgenstein.de oder per Anmeldekarte (Programmheft)

