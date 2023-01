Leckeres Seniorenfrühstück mit wertvollen Tipps

(wS/bb) Bad Berleburg 25.01.2023 | Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Bad Berleburg lädt alle Bad Berleburger Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren zum Seniorenfrühstück in die in den

Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt (Alte Landratsvilla) in der Poststraße 40 in Bad Berleburg ein. Start ist am Dienstag, 7. Februar, um 9 Uhr mit einem leckeren Frühstück.

Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden wichtige Informationen zur Vorsorgevollmacht, können Fragen stellen und in persönlichen Gesprächen über dieses Thema diskutieren. Auf entsprechende Anmeldungen freut sich Silke Weller von der Senioren-Service-Stelle unter Tel. 02751 923-108 oder per E-Mail unter seniorenservice@bad-berleburg.de. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden auf 25 begrenzt.

Foto: Stadt Bad Berleburg Leckeres Frühstück trifft Beratung: Beim Seniorenfrühstück in der alten Landratsvilla gibt es genau diese Mischung.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier