Medienfans aufgepasst! Das Juz.Lab im Jugendzentrum Dahlbruch startet wieder voll durch!

(wS/hi) Hilchenbach 25.01.2023 | Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren, die gerne vor oder hinter der Kamera stehen, können gerne freitags zwischen 16:00 und 19:00 Uhr vorbeikommen und am kostenfreien Angebot teilnehmen.

Das Projektteam um Maximilian Langenbeck bietet im Februar eine Einführung in die Videoproduktion an. Die Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dabei immer an erster Stelle. Gemeinsam können Challenges, Vlogs, Let’s Plays, Kurzfilme und Werbespots für TikTok und YouTube gedreht werden. Auch die „Greensceen-Technik“ soll ausprobiert werden. Für die Nachvertonung und das Sounddesign hat Marco Born hilfreiche Tipps für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene.

Außerdem stehen Ausflüge in ein Fernseh- oder Radiostudio auf dem Programm. Auch für Bedroom-Producer wird es Angebote geben. Kommt einfach vorbei! Anmeldungen möglich über https://www.kjb-angebote.de/de/angebote/offenes- juz.lab—offene-medien-werkstatt~o36513 . Reinschnuppern ist immer möglich! Informationen zum Angebot beim PUSH e.V. unter info@push-ev.de oder bei Heike Kühn unter h.kuehn@hilchenbach.de

Foto: Stadt Hilchenbach

