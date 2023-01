Öffentlichkeitsfahndung nach tödlicher Auseinandersetzung – Foto

(wS/ots) Siegen 19.01.2023 | Nach einer tödlichen Auseinandersetzung am gestrigen Mittwochabend (18.01.2023) in einem Wohnhaus in Siegen wird intensiv nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Flüchtige mit einer Faustfeuerwaffe unterwegs ist. Ob es sich um eine „scharfe“ Waffe oder um eine Schreckschusswaffe handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Person bei Antreffen nicht angesprochen werden soll.

Sollten Sie Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort der Person haben, melden Sie sich bitte unter der 0271/7099-0.

Zudem sind Hinweistelefone unter den Rufnummern 0271/7099-4115 und 0271/7099-4137 eingerichtet.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthalt der Person machen?

Informationen zur Tat Tatort 57078 Siegen

Informationen zur Person Vorname Eckhard Martin Nachname L. Geburtsort Siegen Geburtsland Deutschland Staatsangehörigkeit deutsch Geschlecht männlich HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT Hinweis auf die Eigensicherung:

Person ist wahrscheinlich Gewalttätig (GEWA) und Bewaffnet (BEWA).

Sollten Sie Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort der Person haben, melden Sie sich bitte unter der 0271/7099-0.

Zudem sind Hinweistelefone unter den Rufnummern 0271/7099-4115 und 0271/7099-4137 eingerichtet.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier