Sanierung abgeschlossen: Rothaarbad in Bad Berleburg öffnet an Montag wieder

(wS/bb) Bad Berleburg 13.01.2023 | Im Rothaarbad der Stadt Bad Berleburg gehen zwei intensive Arbeitswochen zu Ende.

In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Handwerksunternehmen quasi die Klinke in die Hand gegeben. Auf diese Weise kann die Wiedereröffnung nach den Sanierungsarbeiten wie geplant stattfinden – am kommenden Montag, 16. Januar.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert zu denen vor der Sanierung.

„Wir haben viele erforderliche Maßnahmen umgesetzt, die im laufenden Betrieb des Bades nicht möglich gewesen wären“, erklärte Manuel Spies. Der Betriebsleiter des Rothaarbades erläuterte, dass dabei Reparaturen und Reinigungsarbeiten an den Schwimmbecken, für die das Wasser abgelassen werden musste, im Fokus standen.

Dabei standen Fliesenarbeiten am Kinderplanschbecken mit seiner geschwungenen Form ganz vorne im engen Zeitplan. Am Sportbecken wurden hingegen lediglich Verschleißteile ausgetauscht und am Variobecken schadhafte Verrohrungen erneuert.

Intensiver waren die Arbeiten an der IT des Bades: Durch die Umstellung und Erneuerung des Netzwerkes war das Bad tagelang „offline“. Im Zuge der Arbeiten wurden die Komponenten des Kassensystems ausgetauscht und nutzerfreundliche Touch-Screen-Kassen eingebaut.

Besucherinnen und Besucher der Sauna können sich ebenfalls auf neue gestalterische Elemente im Saunabereich freuen: Hier wurde das Thema „Wald und Wandern“ um weitere Elemente ergänzt. Die ersten Besucherinnen und Besucher des Bereiches werden die Gäste der Textilsauna sein, die am Montag, 16. Januar, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr stattfindet.

Das Rothaarbad auf dem Stöppel öffnet wieder. Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Foto: Stadt Bad Berleburg

