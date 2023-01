Schnee winterliche Kälte: Optimismus für die zweite Hochsaison in Winterberg

(wS/was) Winterberg 23.01.2023 | Mit rund 90 Liften und 129 Loipenkilometern größtes Angebot der bisherigen Saison

Das größte Wintersportwochenende der bisherigen Saison hat die Wintersport-Arena Sauerland erfolgreich hinter sich gebracht. Über 90 Lifte liefen, mehr als 120 Kilometer Loipen waren gespurt. Die Erwartungen wurden vielfach sogar noch übertroffen. Nach Schneefällen am Dienstag und am Donnerstag war die Landschaft weiß überzogen und es konnten auch kleinere Naturschneeskigebiete öffnen.

In der Nacht zu Sonntag kamen nochmals einige Zentimeter dazu. Vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise kommt die Kälte gerade recht. Dank tiefer Minustemperaturen haben die Skigebiete mit Beschneiungsanlagen viel Schnee produziert. Ab etwa minus 5 Grad laufen die Analgen mit besonders hoher Effizienz bei vergleichsweise geringem Energieeinsatz.

Super Stimmung, sowohl bei Liftbetreibern als auch bei den Gästen: Die Erfahrung zeigt: Sobald Schnee liegt, kommen die Gäste gern.

Die Sehnsucht nach Winter, weißer Landschaft und Bewegung ist groß. Die Nachfrage war im Kerngebiet besonders groß. Kleiniere und mittlere Skigebiete waren gut besucht und hatten gut zu tun, jedoch vielfach noch Kapazitäten. Gerade Einheimische mit guten Ortskenntnissen haben hier nach wie vor eine Chance, Ski zu fahren und zu rodeln fast ohne Wartezeiten.

Das Wochenende zeigt auch: Rodelangebote werden gerade für die kleinen Skigebiete immer wichtiger. Denn Schneespaß ohne besondere Ausbildung und Ausrüstung wird immer stärker nachgefragt. Zudem können Rodelpisten schon bei geringer Schneelage präpariert und befahren werden.

Auch viele Winterwanderer zog es in die weiße Bergwelt. Langläufer fanden erstmals in der Saison ein großes Angebot vor. Rund 120 Loipenkilometer ziehen sich nach wie vor durch die Höhenlagen der Region, bei überwiegend guten Bedingungen. Nach Schneefällen in der Nacht war der Sonntag dort meist noch besser besucht als der Samstag. Aktuell ist das Loipenangebot auf 150 Kilometer gewachsen. Die meisten Lifte laufen nun täglich weiter. Kleinere Skigebiete schließen teils während der Woche und planen zum kommenden Wochenende wieder zu öffnen.

• 34 Skigebiete mit 126 Liftanlagen und 290 Hektar Pistenfläche

• Rund 500 Kilometer Qualitäts-Loipennetz in den Höhenlagen

• 670 Schnee-Erzeuger beschneien eine Fläche von etwa 150 Fußballfeldern

• 83 beschneite Pisten und 10 Kilometer beschneite Loipen

• Wintersport von Dezember bis März!

Der Flutlichtbetrieb startet jetzt verbreitet. Von dienstags bis samstags ist täglich in mindestens einem Skigebiet abendliches Skifahren und teils auch Rodeln möglich. Das Angebot wird in der Woche besonders von Einheimischen, am Wochenende auch gern von Gästen genutzt. Größere und kleinere Aktionen und Veranstaltungen stehen noch bevor, darunter einige Saisonhöhepunkte.

Alle blicken hoffnungsvoll und überwiegend optimistisch nach vorn. Das Wetter bleibt kalt, Dienstag und Mittwoch könnte es sogar sonnig werden. Danach melden die Wetterdienste nochmal ein paar Schneeschauer. Das sind Perspektiven, die sowohl Wintersportler als auch Liftbetreiber freuen. Die großen Skigebiete haben inzwischen so viel Schnee produziert, dass sie für die zweite Hochsaison im Februar gut gewappnet sind. Die Loipenskigebiete und die kleinen Skigebiete mit nur wenig oder ohne Beschneiung hoffen, dass die Kälte noch lange bleibt, damit der Schnee erhalten bleibt.

Veranstaltungen

28. – 29.01. Postwiesen-Testival in Neuastenberg

05.02. Nostalgie-Skirennen im Skidorf Neuastenberg

11. – 12.02. GOERLSSHRED TAKEOVER Snowpark Event für alle, Skiliftkarussell

Winterberg, Kappe

12.02. Siuerlänner Skiloap, Volksskilanglauf über den Rothaarkamm

11. – 12.02. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup in der Veltins EisArena in Winterberg

25.. – 26.02.EBERSPÄCHER Rodel Weltcup Saisonfinale in der Veltins EisArena in

Winterberg

03. – 05.02. FIS Skisprung Weltcup an der Mühlenkopfschanze in Willingen

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

