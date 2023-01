Schöffendienst im Amts- und Landgericht: Bewerbungen noch bis zum 30. April möglich

(wS/si) Siegen 27.01.2023 | Alle fünf Jahre werden Schöffinnen und Schöffen sowie Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für das Amtsgericht Siegen und das Landgericht Siegen gewählt. Die

ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nehmen als Vertretung des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teil. In diesem Jahr findet die Schöffenwahl für die Amtszeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028 statt.

Die Universitätsstadt Siegen erstellt die Vorschlagslisten und schlägt damit dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht geeignete Personen zur Wahl in das Schöffenamt vor. Gesucht werden Siegenerinnen und Siegener, die am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und die deutschen Sprache ausreichend beherrschen.

Außerdem sollten die Bewerberinnen und Bewerber gesundheitlich (geistig und körperlich) geeignet sein, den Sitzungsdienst auszuüben. Schöffen in Jugendstrafsachen sollen zudem über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen.

Von der Wahl ausgeschlossen sind Personen, die zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat läuft oder die aufgrund eines Richterspruchs unfähig sind, öffentliche Ämter auszuüben. Auch Personen im Religionsdienst sowie hauptamtlich in oder für die Justiz tätige Personen wie Richterinnen und Richter, Rechtsanwältinnen und – anwälte, Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bewährungshelferinnen und -helfer oder Strafvollzugsbedienstete sollen nicht gewählt werden.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch soziale Kompetenz, Menschenkenntnis sowie Gerechtigkeitssinn. Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich. Bewerbungen werden bis zum 30. April 2023 über das Bewerbungsformular angenommen, das auf der Homepage www.siegen.de abrufbar ist.

Ansprechpartnerin für das Schöffenamt im Erwachsenenstrafrecht bei der Stadt Siegen ist Laura Meier, Büro des Bürgermeisters, Telefon: (0271) 404-1350, E-Mail: l.meier@siegen.de. Städtische Ansprechpartnerin für das Schöffenamt im Jugendstrafrecht ist Cornelia Roth, Geschäftsbereich 5 − Kinder, Jugend und Familie, Bildung, Soziales, Wohnen, Telefon: (0271) 404-2226, E-Mail: c.roth@siegen.de. Ausführliche Informationen zu der Schöffentätigkeit und den weiteren Voraussetzungen finden Sie zudem unter www.schoeffenwahl.de.

