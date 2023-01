Stöberei im Februar – Das Leben ist bunt! Bücher gegen Ausgrenzung

(wS/hi) Hilchenbach 24.01.2023 | Haben Sie sich auch schon mal gefragt: Warum ist das Leben manchmal so kompliziert und anstrengend, und das nur, weil man ein wenig „anders“ ist als

andere? Oder haben Sie, wenn Sie sich als „normal“ empfinden, wirklich eine Vorstellung davon, wie unpassend und schwierig für Menschen die sie umgebende „normale“ Welt sein kann, weil sie zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind oder eine andere Hautfarbe haben?

Wie unzufrieden, traurig, wütend und überdrüssig das auf die Dauer macht? Was wäre, wenn wir nicht nur im eigenen Saft schmoren, sondern versuchen würden, uns in andere Menschen einzufühlen und statt sie auszugrenzen, uns lieber von ihnen erklären zu lassen, was in ihrer speziellen Lebenslage für sie wichtig wäre – um die „normale“ Welt möglichst für alle passender

zu machen? Wie spannend und bedenkenswert kann es sein, was uns Menschen, die ein wenig anders sind als wir, aus ihrer „Normalität“ berichten, wenn wir zu verstehen versuchen, was uns auf den ersten Blick „unnormal“ erscheint?

Um Abgrenzung oder gar Ausgrenzung keinen Raum zu geben, lassen die Bücher, die die Stadtbücherei an der „roten Wand“ im Februar präsentiert, Einblick in die Lebenswelten von sogenannten „AußenseiterInnen“ zu. Begleitend zu der Ausstellung „unNORMal?! – Kein Platz für Ausgrenzung“, die ab 16. Februar im Rathaus Hilchenbach zu sehen ist, wird eine anregende Auswahl von interessanten und informativen Büchern zu diesem Thema vorgestellt unter dem Motto „Das Leben ist bunt!“.

„Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: Eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema. Das Team freut sich auf Sie und berät sie gerne“, lädt Büchereileiterin Birgit Latz zu einem Besuch in der Wilhelmsburg ein. Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Foto: Stadt Hilchenbach

