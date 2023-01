Testspiel-Derby des TuS Ferndorf in der Stählerwiese gegen den VfL Eintracht Hagen

(wS/red) Ferndorf/Hagen 11.01.2023 | Das ewige Derby, diesmal aber nur als Testspiel

Es gibt Testspiele und es gibt auch besondere Testspiele und dieses zählt zu den BESONDEREN, denn Ferndorf gegen Hagen war immer das Derby aller Derbys, es war nie eins von vielen, obwohl beide Trainer es so bezeichnen würden.

Aber jetzt ist es anders, Hagen spielt in der 2. BL und Ferndorf ist ja abgestiegen in die 3. Liga. Ligaübergreifend trennen beide Teams nur 5 Punkte, denn der TuS ist Tabellenführer und der VfL befindet sich mit 12:22 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Liga. Hagen spielt eine sehr durchwachsene Saison, denn 6 Siegen stehen auch 11 Niederlagen gegenüber. Hagen wird dieses Spiel vielleicht als Standortbestimmung sehen, denn sie müssen in der Rückrunde punkten um nicht in die Abstiegszone zu geraten.

Es ist für Ferndorf auch der letzte Test, bis der Ligabetrieb am 21.01.2023 mit dem Auswärtsspiel in Friesenheim weitergeht. Das erste Heimspiel in der Stählerwiese sieht der Ligaspielplan für den 28. Januar vor, zu Gast ist dann der TuS 04 KL-Dansenberg.

Am Samstag um 16.00 Uhr stehen sich somit in der Kreuztaler Stählerwiese der TuS Ferndorf und der VfL Eintracht Hagen gegenüber. Eintritt € 5,- Erwachsene / € 2,- Kinder und Jugendliche (von 6 bis einschl. 17 Jahren).

Zum Kader

Co-Trainer Jannis Michel: Es werden voraussichtlich nicht alle dabei sein. Marko Karaula ist erst seit einer Woche im Training und man wird Ende der Woche schauen, ob es Sinn macht ihn schon spielen zu lassen, da er sehr lange verletzt war und man seine Belastung bestmöglich steuern will. Höchstwahrscheinlich wird man auf Niklas Diebel und Paul Schikora auch noch verzichten, da sie noch keine komplette Einheit mit der Mannschaft hatten.

