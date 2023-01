Gemeldeter Zimmerbrand – Feuerwehreinsatz in Hilchenbach In der Herrenwiese

(wS/red) Hilchenbach 11.01.2023 | Zu einem gemeldeten Zimmerbrand musste die Hilchenbacher Feuerwehr, sowie Rettungsdienst und Polizei gegen 12:30 Uhr zur Straße In der Herrenwiese ausrücken. Schnell stellte sich hereaus, dass es hier zu einem Brandgeschehen am Kamin des Hauses gekommen war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verkehr konnte wechselweise einspurig an der Einsatzstelle vorbeifließen.

Es entstand Sachschaden in Hähe von etwa 4.000€.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

