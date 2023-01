Weihnachtsbaum-Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach

(wS/red Hilchenbach 05.01.2023 |In Hilchenbach ist es schon seit Jahren Tradition, dass die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Jugendfeuerwehren Anfang Januar eingesammelt werden. Die Löschgruppen und -züge der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach machen darauf aufmerksam, dass die Jugendfeuerwehren die Weihnachtsbäume in diesem Jahr wieder abholen.

Dazu sind die Kinder und Jugendlichen in Begleitung von Erwachsenen am Samstag, dem 7. Januar, in Hilchenbach, Grund, Vormwald, Hadem, Helberhausen und Oberndorf unterwegs.

Am Samstag, dem 14. Januar, werden die Bäume in Allenbach, Dahlbruch und Müsen abgeholt.

Die Weihnachtsbäume sollten früh morgens ab 8:30 Uhr an der Straße stehen oder liegen.

Über eine Spende für ihre Jugendarbeit würde sich die Feuerwehr sehr freuen.

