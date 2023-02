8. „Kölsche Nacht“ des MGV Liederkranz Netphen

(wS/hgm) Netphen 05.02.2023 | War das eine stimmungsvolle Nacht! Voll zur Sache ging es am gestrigen Abend zur 8. „Kölschen Nacht“ des MGV Liederkranz Netphen in der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach. Die letzte „Kölsche Nacht“ hatte im Februar 2020 in der Netphener Georg-Heimann-Halle stattgefunden, doch die kann gegenwärtig wegen der Unterbringung von Flüchtlingen nicht genutzt werden. Nur wenige Wochen danach kam die Corona-Pandemie – und vorbei war es für fast drei Jahre mit Veranstaltungen von Chören, Orchestern und sonstiger Vereine.

Wie wohltuend war es, nicht mehr mit dem „Corona-Maulkorb“ herumlaufen zu müssen, und so kamen die über 400 Gäste zu den fetzigen Klängen des DJ Nauroth rasch auf Volldampf.

Neben aktuellen Titeln aus der Rock- und Popmusik gab es jedoch auch fröhliche Stimmungsmusik zu hören, zu der geschunkelt und getanzt werden konnte.

Einige „Feministinnen“ hatten sich besonders fesch in Schale geworfen – bunte Farbtupfer auf einem in jeder Hinsicht gelungenen Abend!

Fotos & Bericht: Hans-Gerhard Maiwald

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier