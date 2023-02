B508: Engpass wegen Baufeldräumung in Kreuztal-Kredenbach und Hilchenbach-Allenbach ab Donnerstag

(wS/str) Kreuztal – Hilchenbach 21.02.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt in diesem Jahr mit Straßenbaumaßnahmen an der B508 in Kreuztal-Kredenbach und Hilchenbach-Allenbach. In diesen Bereichen wird am Donnerstag (23.02.) und Freitag (24.02.) zur Vorbereitung die Baufeldräumung durchgeführt, bei der im Baufeld stehende Bäume entfernt werden. Für die Baumfällungen ist Spezialgerät notwendig, so dass es zu kurzzeitigen Straßensperrungen und Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kommen kann.

