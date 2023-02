Einbruch in Baumarkt in Siegen-Niederschelden – Täter beschädigen Glastür

(wS/ots) Siegen-Niederschelden 21.02.2023 | In den frühen Morgenstunden des 21.02.2023 ist es in Siegen-Niederschelden in der Siegtalstraße zu einem Einbruch in einen Baumarkt gekommen. Gegen 01:25 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Glaseingangstür in das Objekt ein und gelangten so in mehrere Räume. Augenscheinlich wurden die Täter durch die aktivierte Alarmanlage gestört und flüchteten. Eine Durchsuchung des Gebäudes mittels Diensthund verlief negativ. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Siegen unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.