Neu in Siegen: „KING of KEBAP“ eröffnet seine Türen in der Hagener Straße 133

(wS/red) Siegen 29.04.2024 | Die Bewohner von Siegen können sich freuen, denn ab dem 1. Mai 2024 wird die Hagener Straße um eine gastronomische Attraktion reicher sein. Das Restaurant „KING of KEBAP“ öffnet seine Türen und verspricht seinen Gästen ein wahres Festmahl für die Sinne.

Unter der Leitung von Inhaber Rakan Ucar und seinem engagierten Team bietet „KING of KEBAP“ eine umfangreiche Auswahl an köstlichen Gerichten. Von klassischen Nudelgerichten über knusprige Lahmacun und saftige Drehspieße bis hin zu erfrischenden Salaten, herzhaften Schnitzeln, Hähnchen und leckerer Pizza ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Vegetarier kommen mit einer Vielzahl an vegetarischen Gerichten voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot durch eine erlesene Auswahl an kühlen Getränken, um das Geschmackserlebnis abzurunden.

Für alle, die es eilig haben oder ihre Mahlzeit lieber gemütlich zu Hause genießen möchten, bietet „KING of KEBAP“ einen praktischen Vorbestell- und Lieferservice an. Unter der Telefonnummer 0271-46089964 können Gäste ihre Bestellungen aufgeben und sich ihre Lieblingsspeisen bequem nach Hause liefern lassen.

Die Familie Ucar freut sich darauf, Sie herzlich im neuen „KING of KEBAP“ begrüßen zu dürfen. Die täglichen Öffnungszeiten des Restaurants sind von 11:00 bis 22:00 Uhr.

Um die Eröffnung gebührend zu feiern, bietet „KING of KEBAP“ vom 1. Mai 2024 bis zum 3. Mai 2024 ein unschlagbares Neueröffnungsangebot an: Döner für nur 2,99€ sowie Pizza für lediglich 3,99€! Ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Tauchen Sie ein in die Welt des Genusses und erleben Sie die Vielfalt im „KING of KEBAP“. Wir sehen uns ab dem 1. Mai!

KING of KEBAP

Hagener Straße 133

Siegen

0271-46089964