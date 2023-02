Bewohnerin stirbt bei Wohnhausbrand in Wilnsdorf-Wilgersdorf

(wS/red) Wilnsdorf 03.02.2023 | Erstmeldung | Am Freitagnachmittag kam es in Wilgersdorf zu einem Großbrand in der Straße Goldschmiedsborn. Über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort, um die Flammen eines brennenden Hauses zu bekämpfen. Die Feuerwehr setzte unter anderem 2 Drehleitern ein.

Leider wurde bei dem Brand eine Frau im Obergeschoss des Hauses leblos gefunden, ebenfalls verstarb nach ersten Angaben der Polizei und Feuerwehr ein Hund. Weitere Bewohner des Hauses wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Ursache des Brandes ist Gegenstand einer laufenden Untersuchung durch die Polizei. Zur Zeit (20:00 Uhr) sind die Einsatzkräfte noch vor Ort.

Weitere Infos und Filmbeitrag folgen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

