Internationales Zentrum Siegen sammelt Spenden für Erdbebenopfer in Türkisch-Syrischen Grenzgebieten

(wS/izs) Kreis Siegen-Wittgenstein 07.02.2023 | Nach dem tödlichen Erdbeben in den türkisch-syrischen Grenzgebieten am vergangenen Montag möchte das Internationale Zentrum Siegen sofortige Hilfe aus der Umgebung organisieren.

Am Mittwoch, dem 8.2., sammelt das IZ von 15-17 Uhr auf der Siegbrücke bei DM an einem Stand Spenden für die betroffenen Menschen.

Neben Geld werden auch Winterkleidung, Decken, Schlafsäcke und Ausstattungsmaterial angenommen. Das IZ, in Kooperation mit verschiedenen Vereinen und Gemeinden in Siegen und Umland, gewährleistet, dass alle Spenden direkt vor Ort an die Betroffenen übergeben werden. Auf der Internetseite des Vereins wird regelmäßig über weitere Spendenmöglichkeiten, insbesondere von Sachspenden, informiert: iz-siegen.de.

Geldspenden sind außerdem ab sofort über das Konto des Vereins möglich:

IBAN: DE32 4476 1534 2316 1763 00

Name: Internationales Zentrum e.V.

Verwendungszweck: Erdbeben



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier