Kreuztal: Anwohner löschen Balkonbrand in der Fritz-Erler-Siedlung – Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

(wS/red) Kreuztal 21.02.2023 | Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Kreuztal mit den Einheiten Kreuztal, Fellinghausen, Ferndorf und Kredenbach zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Eggersten Ring mehrere Gegenstände auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten waren. Glücklicherweise hatten Anwohner bereits mit Wasser den Brand gelöscht, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat bereits Ermittlungen aufgenommen. In der Wohnung, die an den Balkon angrenzt, befand sich ein bettlägeriger Bewohner, der jedoch glücklicherweise unverletzt blieb. Ein Notarzt kümmerte sich um ihn und konnte feststellen, dass er in der Wohnung bleiben konnte.

Durch das schnelle Handeln der Anwohner und der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizei bittet Augenzeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Polizei Kreuztal Telefon: 02732-909-0

Es handelt sich bei dem Delikt um schwere Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.





Fotos: Laura Trojak / wirSiegen.de

