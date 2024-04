19. Prellballturnier des TVG Buschhütten

(wS/tvg) Kreuztal 29.04.2024 | 15 Teams aus NRW und Rheinland-Pfalz nahmen die Einladung des TVG Buschhütten aus dem Siegerland an und nahmen am 20. April in Kreuztal am wohl größten Prellballturnier in der Freizeitklasse teil. Leider musste kurzfristig der SSV Wuppertal , ein großer Favorit, krankheitsbedingt absagen. Wer würde dieses Jahr am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen. Als heiße Anwärter waren da noch der

Hatzfelder TV ( Sieger 2023 ), TSG Friesen Haspe, TV Feudingen ( der gleich mit 3 Teams anreiste) oder konnte der TVG Buschhütten (2. Platz 2023) um den 1. Platz mitspielen ?

Nach den Gruppenspielen gab es schnell Klarheit wer die Endrunde erreicht hatte.

Gruppensieger wurden der Hatzfelder TV, TV Rieschweiler und TV Feudingen 1. Den 2. Platz in der Gruppe belegten die TGS Friesen Haspe, TV Feudingen 2 und TUS Bommern. Leider konnten die stark eingeschätzten Teams von TG Münster und TVG Buschhütten ihre Leistung an dem Tag nicht abrufen.

Das Spiel um den 3. Platz konnte der TV Rieschweiler gegen TGS Friesen Haspe mit 28:22 klar für sich entscheiden.

Das Endspiel bestritten der TV Hatzfeld und das Team von TV Feudingen 2. Leider hatten die Mädels und Jungs von Feudingen wenig Chancen gegen ein gut eingespieltes Team von TV Hatzfeld, die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und so zum 2. Mal nach 2023 das Turnier gewonnen haben.

Der TVG Buschhütten bedankt sich bei allen Teams und wünscht dem TV Hatzfeld viel Spaß mit dem 5 Liter Krombacher Pokal.

Fotos: TVG Buschhütten