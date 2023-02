Orientierungswochenende des Jugendrotkreuzes wieder in Präsenz – Lernen, Spaß und Unterhaltung für den DRK-Nachwuchs

(wS/drk) Siegen 27.02.2023 | In diesem Jahr konnte das Jugendrotkreuz Siegen- Wittgenstein (JRK) nach der Corona-Pause endlich wieder ein Orientierungswochenende in Präsenz stattfinden lassen.

Die zwölf Teilnehmenden aus den Ortsvereinen Burbach, Kaan-Marienborn, Kreuztal, Obersdorf und Wenden erhielten hier einen genauen Einblick in die Geschichte und den Aufbau des Jugendrotkreuzes und des Roten Kreuzes sowie alles rund um die Gründung und den Gründer Henry Dunant. Spaß und gute Laune gehörten ebenfalls zum Wochenende dazu, zumal die Inhalte auch spielerisch und unterhaltsam vermittelt wurden.

So gab es bei Chips und Popcorn einen Filmabend über die Lebensgeschichte von Henry Dunant.

Und um sich angesichts des vielen Lernstoffs einmal richtig auszupowern, stand ein Abstecher in die Trampolinhalle in Netphen auf dem Programm.

„Das Orientierungswochenende bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich auf die Arbeit als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter vorzubereiten und gibt Einblicke in die Strukturen und Aufgaben des Roten Kreuzes“, so Melanie Tröps, Kreisjugendrotkreuzleiterin. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Lehrgang endlich wieder in Präsenz stattfinden lassen können, weil wir merken wie sehr die Jugendlichen die Kommunikation zu anderen in Ihrem Alter brauchen“, ergänzt Mike Neeb, stellvertretender Kreisjugendrotkreuzleiter.

Die Teilnahme am Orientierungswochenende des JRK ist die Vorbereitung und Voraussetzung für alle weiteren Lehrgänge auf Kreis-, Landes- und Bundesebene bei JRK und DRK. So können Teilnehmende, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, beispielsweise als nächstes den Gruppenleiterlehrgang absolvieren.