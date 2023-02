Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 07.02.2023 | Am frühen Montagmorgen (06.02.2023) ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Marburger Straße in Kreuztal zu einer Unfallflucht gekommen.

Eine 28-Jährige stand gegen 07:20 Uhr mit ihrem PKW auf einem Parkplatz, als ein dunkler SUV rückwärts fuhr. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der SUV mit dem PKW der jungen Frau. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin vom Unfallort.

Ein ebenfalls unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und sprach die 28-Jährige an. Die Personalien des Zeugen sind unbekannt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun nach dem unbekannten Zeugen oder weiteren Personen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 02732/909-0 entgegen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier