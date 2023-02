Serie von Farbschmierereien in Siegen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 13.02.2023 | Am vergangenen Wochenende (Freitag, 10.02. bis Sonntag, 12.02.2023) haben unbekannte Täter in der Wittgensteiner Straße sowie Im süßen Kampen mehrere Graffitis hinterlassen. Die Unbekannten besprühten Wände, Grundstücksmauern und Stromkästen mit Schriftzügen in weißer Farbe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier