Sprechstunde der Polizei Siegen-Wittgenstein anlässlich des Safer Internet Day

(wS/ots) Siegen 01.02.2023 | Die Bildschirmzeit ist heutzutage ein geeignetes Mittel, um seine Aktivität in den digitalen Angeboten zu überwachen. Eine Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest hat ergeben, dass Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren im Jahr 2022 täglich durchschnittlich 204 Minuten im Internet verbracht haben.

Doch was ist eigentlich in Ordnung und wo lauert die digitale Stressfalle? Welche Fähigkeiten benötigen Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche für eine gesunde Balance und wie können verbindliche Regeln für den Medienkonsum in Job, Schule und Freizeit aufgestellt werden?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der diesjährige „Safer Internet Day“, der am 7. Februar 2023 stattfindet. Den Aktionstag gibt es seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche.

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein beteiligt sich 2023 ebenfalls am „Safer Internet Day“. Diplom-Sozialpädagogin Britta Scholz bietet zwischen 14 und 18 Uhr eine Telefonsprechstunde für Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte und alle Interessierten zum oben genannten Thema an.

Die Expertin des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz steht unter der Telefonnummer 0271/7099-4814 Rede und Antwort. Mehr Hintergrundinformationen zum „Safer Internet Day“ gibt es auf der Homepage:https://www.klicksafe.de/press emitteilungen/onlineamlimit- dein-netz-dein-leben-deine-grenzen-macht-mit-beim-sa fer-internet-day-2023

