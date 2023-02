Unfallflucht auf der B 62: 36-Jähriger ohne Fahrerlaubnis positiv auf Alkohol und Drogen getestet

(wS/ots) Siegen 09.02.2023 | Am Mittwochabend (08.02.2023) ist ein 36-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der B 62 im Bereich der HTS-Auffahrt Weidenau geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der B 62 in Fahrtrichtung HTS unterwegs. Vor ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 49-jährige Frau. Da der Mann mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, musste er nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW der Frau zu vermeiden. Er überfuhr die dortige Kunststoffabgrenzung und kollidierte mit zwei Baken. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den flüchtigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Frankfurter Straße an. An der Vorderseite seines PKW befanden sich entsprechende Unfallspuren. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, wurde vor Ort ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Dieser Test sowie ein Drogentest verliefen positiv.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Wagen wurde daraufhin sichergestellt. Bei der Durchsuchung des PKW entdeckten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Kriminalpolizei und Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Unfallflucht und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



