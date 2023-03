9. Cross-Duathlon „Hünsborn to be wild” – 02. April 2023

(wS/rso) Kreuztal 23.03.2023 | Der Radsportverein Osthelden lädt zur nächsten matschigen Challenge nach Südwestfalen ein! In weniger als zwei Wochen, am Sonntag den 02. April heißen wir zur 9. Auflage unseres Cross-Duathlons „Hünsborn to be wild“ in Wenden-Hünsborn alle begeisterten Sportler zum ersten Formcheck und Gradmesser der neuen Wettkampfsaison willkommen. Die Online-Anmeldung unter www.h2bw.de zu den begehrten Startplätzen ist für alle Distanzen freigeschaltet und bleibt für alle Kurzentschlossenen bis Samstag den 01.04.2023 um 18:00 Uhr freigeschaltet.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, wird auch in diesem Jahr die nordrheinwestfälische Landesmeisterschaft im Cross-Duathlon auf der Kurzdistanz in Hünsborn ausgetragen. Erneut treten die besten Athleten aus ganz NRW auf der Jagd nach den begehrten Trophäen gegeneinander an und suchen ihren neuen Meister. Bedauerlicherweise musste der Titelverteidiger und Siegerländer Lokalmatador, Jonas Hoffmann, in diesem Jahr verletzungsbedingt absagen – wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und eine erfolgreiche Saison 2023. Ab 10:00 Uhr werden die diesjährigen Teilnehmer auf insgesamt 13,5 Kilometer Laufstrecke sowie 30 Kilometer mit dem Mountainbike durch das wellige Terrain Südwestfalens den Besten aus ihren Reihen zum neuen NRW-Meister küren.

Neben der NRW-Landesmeisterschaft bietet der Ostheldener Radsportverein sein bewährtes Wettkampfprogramm an. Zusätzlich zur Kurzdistanz (9 km Lauf – 30 km Rad – 4,5 km Lauf) gibt es die kürzere Jedermann-Distanz mit Altersklassenwertungen (4,5 km – 20 km – 4,5 km). Die Distanzen können einzeln oder auch gemeinsam in einer Staffel zurückgelegt werden. Neu in diesem Jahr ist die optimierte Streckenführung rund um den berüchtigten Hellers Hill sowie mit einem neuen Start im Bereich der Wechselzone, wodurch die Zuschauer unsere Sportler noch besser anfeuern und motivieren können.

Als weiteres Highlight ist der Sonntagnachmittag für den ambitionierten Nachwuchs reserviert. Jugendliche und Kinder ab einem Alter von 10 Jahren können wie in der Vergangenheit ab 13:00 Uhr kostenfrei starten und sich auf verkürzten und vereinfachten Strecken austoben und miteinander messen.

Auch in diesem Jahr bildet „Hünsborn 2 be wild“ den Auftakt zu den Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaften Siegen-Wittgenstein. Diese etablierte Wettkampfserie besteht aus weiteren drei Veranstaltungen, dem EJOT Triathlon Buschhütten (07.05.2023), dem Kindelsbergtriathlon in Müsen (30.07.2023) sowie dem Crossduathlon in Wilnsdorf (02.09.2023). Zur Teilnahme muss der Wohnort der Athletin / des Athleten im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein liegen. Voraussetzung für die Berücksichtigung in der Kreismeisterschafts-Wertung ist die Teilnahme (Zielankunft) an mindestens 3 Veranstaltungen der Kreismeisterschaft.

Rund um die Dorfgemeinschaftshalle in Hünsborn und dem berüchtigten „Hellers Hill“ werden die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen! Bei den am Renntag ausgeschilderten und fußläufig oder mit dem Rad erreichbaren Zuschauerspots an den Strecken wird ein attraktiver Querfeldein-Sport geboten. Wie gewohnt werden unsere RSV Helfer für das leibliche Wohl am Rande der Veranstaltung sorgen.

Fotos: Radsportverein Osthelden