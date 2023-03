B508/B62: Digitale Infoveranstaltung zu 57-verbinden am Mittwoch

(wS/strn) Siegen 13.03.2023 | Kreis Siegen-Wittgenstein (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen bietet am Mittwoch (15.03.) wieder eine digitale Infoveranstaltung zum Projekt „57-verbinden“ an – den Streckenzug der Bundesstraßen B508 und B62 zwischen Kreuztal und Erndtebrück. In regelmäßigen Abständen stellen die Expertinnen und Experten von Straßen.NRW den aktuellen Stand der geplanten Straßenbaumaßnahme vor und stehen bei Fragen zur Verfügung. Zuletzt informierte das Projektteam im Oktober 2022 bei Infomärkten vor Ort in Kreuztal und Erndtebrück. Mit der digitalen Veranstaltung am Mittwoch gibt es ein weiteres Gesprächsangebot, auch für Interessierte, die bei den Infomärkten nicht vor Ort sein konnten. Der thematische Schwerpunkt der Videokonferenz liegt diesmal auf der Verkehrsuntersuchung.

Alle Interessierten gelangen am Veranstaltungstag über die Projektseite www.57-verbinden.de zur Videokonferenz, die von 17 bis 19 Uhr stattfindet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Hintergrund:

Das Projekt 57-verbinden setzt sich aus sechs Teilprojekten im Streckenverlauf der Bundesstraßen B508 und B62 zusammen. Dieser Streckenzug zwischen Kreuztal und Erndtebrück wird aus einer Abfolge von der Teilortsumgehung Kreuztal und drei Ortsumgehungen (OU Kreuztal-Ferndorf, OU Hilchenbach und OU Erndtebrück) gebildet. Diese vier Teilprojekte sind im Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes gelistet. Sie sind dort aufgrund der hohen raumordnerischen Bedeutung, der Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Wittgensteiner Landes, dessen Anbindung an das Autobahnnetz und der Entlastung der Ortsdurchfahrten als „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft. Das bedeutet, dass der Landesbetrieb Straßenbau einen uneingeschränkten Planungsauftrag für diese Maßnahme hat. Neben den vier Bedarfsplanmaßnahmen sind zwei weitere Ausbaumaßnahmen Bestandteil des Streckenzugs B508/B62. Die Planung der Gesamtmaßnahmen erfolgt unter der Projektbezeichnung „57-verbinden“, da der Streckenzug verbindend durch das Postleitzahlengebiet 57 führt. Weitere Infos: www.57-verbinden.de