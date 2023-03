Bezirksschülervertretung will Netzwerk für SV-Lehrer aufbauen

(wS/bsv) Siegen 11.03.2023 | Am 15. Februar 2023 veranstaltete die Bezirksschülervertretung (BSV) Siegen-Wittgenstein im Siegener Gymnasium Am Löhrtor einen Workshop für Verbindungslehrkräfte und für Vertreter der Schülervertretung (SV).

„Als Bezirksschülervertretung ist es unsere Aufgabe, neben der Vertretung der Schülerschaft vor der Politik, diese auch zu vernetzen.“, erläutert Bezirksschülersprecher Jost Hoffmann.

In diesem Fall nahmen die kreisweiten Schülervertreter neben den Schülern in der SV vor allem die SV-Verbindungslehrer in den Blick. SV-Lehrer bilden das Verbindungsstück zwischen den Lehrerkollegien der einzelnen Schulen sowie Schülerschaft.

Durch ihre Doppelfunktion tragen sie viel Verantwortung, aber genießen dafür auch besondere Rechte. „Über diese Rechte und weitere Themen wollten wir informieren und diskutieren.“, sagt

Max Rath, Mitglied im BSV-Vorstand. So bot die BSV drei Workshops zu den Themen „SV-Recht“, „SV-Finanzierung“ und „SV-Struktur“ an. In 45-Minuten-Blöcken wurden die Themen erarbeitet und verschiedene Perspektiven der Vertreter von zehn Schulen aus dem ganzen Kreisgebiet eingebracht.

„Wir haben schnell gemerkt, dass Kommunikation wie immer das A und O ist.“, stellt Anne Gröne, SV-Lehrerin am Gymnasium Am Löhrtor, fest. So entwickelte sich schnell die Idee, ein dauerhaftes Netzwerk, besonders für die SV-Lehrer, zu etablieren.

„Wir wollen zum einen in unseren formalen Gremien arbeiten, aber auch außerhalb von Formalitäten einen regelmäßigen Austausch wahren.“, schildert Jost Hoffmann. Der Plan ist, nun regelmäßig Treffen im Abstand eines halben Jahres durch die BSV zu organisieren und SV-Lehrkräfte so zu vernetzen. Dies soll als offizieller Beschluss durch die Konferenz der BSV

im Juni festgehalten werden. Schülervertretungen, bzw. SV-Lehrer, die Interesse haben Teil des Netzwerkes und der Bezirksschülervertretung im allgemeinen zu werden, können sich per E-Mail an info@bsv-siwi.de an den Bezirksschülersprecher wenden.