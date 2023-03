Doppelkonzert des Männerchores 1888 Wilnsdorf am 26. März ausverkauft

(wS/m1) Wilnsdorf 20.03.2023 | Der Männerchores 1888 Wilnsdorf freut sich endlich wieder einen Auftritt unter der Leitung seines langjährigen Chorleiters Thomas Bröcher ankündigen zu dürfen.

Am 26. März 2023 wir es nicht nur eins, sondern gleich zwei Konzerte im Wilnsdorfer Museum geben. Anlass sind die Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag des Museums. Da die Zuhörerzahl pro Konzert begrenzt ist, wurde entschieden zwei aufeinanderfolgende „Stundenkonzerte“ zu geben. Trotzdem sind beide Konzerte bereits ausverkauft und auch an der Abendkasse sind keine Karten mehr erhältlich. Das erste Konzert beginnt um 17:30 Uhr, eine Wiederholung startet um 19:00 Uhr.

Das Konzert steht unter dem Motto „Ode an die Heimat“ und findet passend dazu vor der charmanten, heimatlichen Kulisse des „Dorfplatzes“ im Museum statt. Zugleich möchte der Chor den Zuhörern zeigen, dass er trotz der gewählten Umgebung noch lange nicht „museumsreif“ ist. Das Publikum darf sich daher auf eine ansprechende Mischung aus traditionellem Liedgut und moderner Chorliteratur freuen. Zugleich möchte der Männerchor die Gelegenheit nutzen, ausgewählte Stücke des erfolgreichen Meisterchorsingens vom vergangenen Herbst im rheinischen Bergheim dem heimischen Publikum zu präsentieren. Am Flügel wird der Chor dabei von Pianist Christian Schmidt unterstützt werden. Am Ende des Konzerts erwartet die Besucher eine besondere musikalische Überraschung, mehr sei an dieser Stelle nicht gesagt.