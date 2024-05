Unfall auf der Sohlbacher Straße in Geisweid – eine Person verletzt

(wS/red) Siegen 06.05.2024 | Unfall heute Vormittag in Geisweid – Sohlbacher Straße kurzzeitig gesperrt. Ein 78-jähriger Senior geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter, der von einem 45-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Der Senior wurde verletzt und zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war zur Reinigung auslaufender Betriebsmittel vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

