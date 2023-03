Fahrerin rammt mehrere Fahrzeuge – Litfaßsäule kippt auf Auto

(wS/ots) Dortmund 21.03.2023 | Auf der Bornstraße in Dortmund rammte eine Opel-Fahrerin am Sonntag (19.3.2023) mehrere Autos und flüchtete durch die Innenstadt bis nach Hörde. Dort schob sie einen geparkten VW Golf vor eine Litfaßsäule – diese kippte auf beide Fahrzeuge und richtete Totalschaden an.

Die ersten Anrufe erhielt die Polizei gegen 17.30 Uhr von der Bornstraße. Zwei Autofahrer verständigten den Notruf über den riskanten Fahrstil eines Opels, der in Richtung Innenstadt mit hohem Tempo überholte und mindestens zwei Autos dabei beschädigte.

Die Fahrer der beschädigten Autos blieben auf der Bornstraße stehen. Der helle Opel fuhr schnell davon. Die nächsten Meldungen erreichten die Polizei aus dem Kaiserstraßenviertel. Eine Zeugin und ein Zeuge informierten den Notruf über den Opel, der über die Kronprinzen- und die Moltkestraße raste.

Ein für die Fahndung eingesetzter Streifenwagen verfolgte den Opel über die Voßkuhle und die Semerteichstraße. Auf der Semerteichstraße überholte die Fahrerin mehrere Autos und stieß dabei mit einem Fahrzeug zusammen. Weiterhin verfolgt von der Polizei fuhr die Frau um 17:38 Uhr ungebremst in einen geparkten VW Golf.

Durch die Wucht wurde der Golf gegen eine Litfaßsäule geschoben. Diese zerfiel in drei Teile. Der Sockel wurde vom Fundament gedrückt, das Mittelstück kippte auf den Golf und drückte das Dach und die Motorhaube ein. Der Säulendeckel schlug auf Motorhaube, Windschutzscheibe und das Dach des Opels auf.

Die 40-jährige Autofahrerin aus Bergkamen stimmte einem freiwilligen Drogenschnelltest zu. Dieser zeigte den Konsum mehrerer Rauschmittel an. Der Rettungsdienst lieferte die verletzte Frau in ein Krankenhaus ein.

Foto: ots