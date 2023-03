Fortbildungsangebot für die Ehrenamtler im Turnverein

(wS/st) Hilchenbach 22.03.2023 | Die alle zwei Jahre – immer im Wechsel mit dem Turntag des Siegerland Turngaus – angebotene Veranstaltung für die Ehrenamtler und Funktioner in den Turnvereinen fand am dritten März-Wochenende in Hilchenbach statt. Der TuS Hilchenbach präsentierte sich in den Räumlichkeiten der Carl-Kraemer-Realschule als perfekter Gastgeber.

Mit den angebotenen Arbeitskreisen, die parallel durchgeführt wurden, hatte der Vorstand des Turngaus eine sehr gute Wahl getroffen. „Zum einen sind es die Themen, die topaktuell und spannend sind, zum anderen freue ich mich, hochkarätige Referenten für die Workshops ankündigen zu dürfen“, so Ehrenfried Scheel, Vorsitzender des Siegerland Turngaus zu Beginn des Fortbildungsangebotes.

Nach der Begrüßung durch den Turngau-Vorstand, hieß Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis die Vereinsvertreter in Hilchenbach herzlich willkommen und auch Ralf Limper, Vorsitzender des TuS Hilchenbach, freute sich, mit der Ausrichtung der Veranstaltung zum Gelingen beitragen zu können.

Das Thema Finanzen und Steuern ist bei den Kassenwarten der Vereine immer hoch interessant. Vorrangiges Thema des Vortrages mit Frank Hünerbein, Finanzamt Siegen, war die Gemeinnützigkeit der Verein. Der auf den ersten Blick betrachtet eher nüchterne Inhalt brachte der Referent seinen Zuhörern in ausgezeichneter Weise mit vielen

nachvollziehbaren Beispielen sehr praxisnah rüber. Die vielen Fragen der Teilnehmer verdeutlichten, in welchem Maße die Thematik den Kassenwarten „auf der Seele brennt“.

Der Referent machte darauf aufmerksam, dass er den Vereinen jederzeit zur „Hilfestellung“ und Klärung ihrer Fragen zur Verfügung steht.

„Sportverein 2030 – wo geht die Reise hin“ – um dieses spannende Thema ging es in dem Arbeitskreis mit Florian Klug, Referent des Westfälischen Turnerbundes. Der Fachmann empfahl den Teilnehmern, sich als Verein schon jetzt den Herausforderungen des sich schnell veränderten Umfeldes zu widmen und sich den Megatrends der Zukunft und deren Einfluss auf das Vereinsleben und den Sport in den Vereinen intensiv anzunehmen. Auch hier verdeutlichten die vielen Fragen, welche Brisanz in dem großen Komplex der Vereinsangebote und der Vereinsstrukturen liegt.

Doris Tölle, Referentin des Westfälischen Turnerbundes, behandelte in ihrem Workshop die Bedeutung, die sich hinter dem kleinen Wörtchen “Danke“ verbirgt. „Gerade im ehrenamtlichen Umfeld der Vereinsarbeit ist Wertschätzung und Anerkennung von großer Bedeutung“, brachte es die Referentin auf den Punkt. Sie gab viele wertvolle Tipps und Anregungen, mit denen es ein Leichtes ist, einfach mal Danke zu sagen. Ihr Vortrag beinhaltete viele konkrete Beispiele, mit denen den ehrenamtlich engagierten Übungsleitern und Mitarbeitern gebührende, persönliche und auch kreative Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden kann. Sehr erfreut zeigte sich Doris Tölle über die Anregungen, die seitens der Teilnehmer in die Runde gegeben wurden.

Beim gemeinsamen Abschluss, in dem die Referenten allen Gästen eine Zusammenfassung ihrer Arbeitskreise vorstellten, hörte man immer wieder das positive Echo und die lobenden Worte „Gut, dass ich hier war. Ich habe sehr viele wertvolle Informationen mitgenommen.“

Mit einem Dank an die Anwesenden, insbesondere auch an die sehr kompetenten Referenten sowie den TuS Hilchenbach mit seinem fleißigen Team und dem Wunsch weiterhin erfolgreich in den Vereinen aktiv zu sein, verabschiedete der Turngau-Vorsitzende alle in das verbleibende Wochenende.

Bericht und Fotos: Juliane Scheel

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier