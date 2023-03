Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche rechtliche Betreuung: Vortrag zum Thema „Vermögenssorge“ als Aufgabenbereich

(wS/si) Siegen 14.03.2023 | Eine gut geschulte und verlässliche Betreuung ist wichtig, wenn man durch Unfall, Krankheit oder das Nachlassen der eigenen Kräfte nicht mehr in der Lage ist, sich selbst um seine Angelegenheiten zu kümmern. Bei der Verwaltung des Vermögens kann es schnell zu Schwierigkeiten kommen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer nicht ausreichend angeleitet worden ist.

Im Rahmen des Programms zur „Fortbildung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer sowie Bevollmächtigter“ des Kreises Siegen-Wittgenstein findet am Donnerstag, 23. März, um 18:00 Uhr, eine weitere Veranstaltung statt. Der Betreuungsverein Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. gibt einen Einblick in die „Vermögenssorge“ als Aufgabenbereich rechtlicher Betreuung. Hierbei werden Inhalte wie der Schutz des Vermögens, die Verwaltung von Haus- und Grundeigentum und die Schuldenregulierung besprochen. Außerdem können im Anschluss in einem Einzelgespräch individuelle Fragen und Probleme innerhalb des Aufgabenbereiches diskutiert und geklärt werden.

Der Vortrag findet im großen Sitzungsaal des Rathauses Geisweid (Lindenplatz 7, 57078 Siegen) statt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. Diese ist unter der Nummer 0271 333-2710 oder per Mail an betreuungsbehoerde@siegen-wittgenstein.de möglich.

Dieser Vortrag ist einer von vielen, die über das gesamte Jahr verteilt stattfinden. Weitere Informationen und den Programm-Flyer gibt es bei der Betreuungsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, Bismarckstraße 45, 57076 Siegen, Telefon 0271 333-2710. Das Fortbildungsprogramm sowie weitere Materialien für ehrenamtliche Betreuer sind auf der Internetseite des Kreises Siegen-Wittgenstein unter www.siegen-wittgenstein.de/betreuung abrufbar.