Frontalzusammenstoß: Verkehrsunfall zwischen Oberfischbach und Heisberg

(wS/red) Freudenberg 27.03.2023 | Am späten Nachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Oberfischbacher Straße (L565) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein blauer VW Golf Cabrio war gegen 16 Uhr auf der Strecke von Heisberg in Richtung Oberfischbach unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts auf den Grünstreifen und schleuderte dann nach links über die Fahrbahn in die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW, ebenfalls ein VW.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und im Anschluss nicht mehr fahrtüchtig waren. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Von Heisberg in Richtung Oberfischbach ist die L565 zur Zeit (16:50 Uhr) befahrbar, von Oberfischbach in Richtung Heisberg gesperrt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de