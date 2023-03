Hilchenbacher Seniorensportler Ulrich Löcher dominiert in Altersklasse MS3 beim Steinstoss-Wettkampf

(wS/red) Hilchenbach 11.03.2023 | Der 58-jährige Hilchenbacher Seniorensportler Ulrich Löcher, startend für Phoenix Mutterstadt, nahm an den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport im Steinstoss-Wettkampf teil, die in diesem Jahr in der Werner von Linde-Halle auf dem sporthistorischen Gelände des Olympiazentrums in München stattfanden.

In der Altersklasse MS3 (50-59 Jahre) und Mittelgewichtskategorie (bis 87,0 kg) konnte sich Ulrich Löcher bei starker Konkurrenz mit dem 10 kg-Stein den ersten Deutschen Hallenmeistertitel mit 8,38 m im Rasenkraftsport-Verband (DRTV) sichern.

Eine weitere Teilnahme mit dem 15 kg-Stein in der Männerklasse (bis 29 Jahre) und Gewichtskategorie bis 90 kg beendete er körperlich leider etwas gehandicapt mit 5,87 m auf Platz 5.



Ulrich Löcher

