Internationaler Frauentag: „YOUbeYOU“ zeigt Solidarität

(wS/hi) Hilchenbach 06.03.2023 | Um Solidarität zu zeigen im Einsatz für eine gleichberechtigte Gesellschaft wird am Mittwoch, 8. März, weltweit der „Internationale Frauentag“ gefeiert.

Der Treffpunkt „YOUBeYOU“ des PUSH-Vereins möchte an diesem Tag ebenfalls laut werden und mit eigenen Plakaten in Siegen auf die Straße gehen.

Das Motto lautet in diesem Jahr „My Body, my Choice!“. Damit bringen die Teilnehmenden zum Ausdruck, dass Gleichberechtigung und Gerechtigkeit wichtig sind für alle Geschlechter. Begleitet werden die Jugendlichen von Mandana Krämer und May Schmidt, die in diesem Rahmen auch erklären, welche Auswirkungen Diskriminierung und ungleiche Chancen auf sie selbst und ihr Leben haben.

Los geht in Hilchenbach um 15:20 Uhr am Bahnhof Hilchenbach. Die Rückkehr ist für 18:30 Uhr geplant. Für weitere Informationen steht Mandana Krämer auf www.instagram.com/youbeyou_machdeinding/ zur Verfügung.