Knut Schwarz als 1. Vorsitzender wiedergewählt – TuS Alchen wird das Sportheim erweitern

(wS/ta) Freudenberg 06.03.2023 | Der 1. Vorsitzende Knut Schwarz eröffnete die kürzlich stattgefundene Mitgliederversammlung des TuS Alchen mit

einem Neujahrsgruß und berichtete im gut besetzten Sportheim über die Ereignisse aus dem Jahr 2022 und über das, was der Vorstand gemeinsam mit den Mitgliedern in den kommenden Monaten umsetzen möchte.

Bezüglich der Ereignisse aus dem vergangenen Jahr war das Osterfeuer im April hervorzuheben, das ein voller Erfolg war und hunderte Schaulustige angezogen hat. Auch für dieses Jahr ist das traditionelle Fest, das während der Corona-Pandemie mehrfach ausfallen musste, wieder für den Ostersamstag auf der Wolfskaute fest eingeplant.

Des Weiteren wurde der „Öalcher Treff“ ins Leben gerufen, der nun auch für jedermann freitags ab 18.00 Uhr im Sportheim geöffnet ist. Was die Infrastruktur anbelangt, in die in den vergangenen Jahren in nicht unerheblichem Maße (u.a. neue Flutlichtanlage) investiert worden ist, wird ein Anbau an das Sportheim erfolgen. Die Zusage von Fördergeldern und das Einbringen von Eigenleistung lässt das Vereinshaus um eine weitere Umkleidekabine, die zwingend notwendig geworden ist, und ein Geschäftszimmer trotz der massiv gestiegenen Bau- und Nebenkosten anwachsen und ermöglicht es zukünftig auch, den Schiedsrichtern moderne und abgetrennte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Im Anschluss an die Berichte des Vorsitzenden und der einzelnen Abteilungen, die sportlich im Großen und Ganzen gut aufgestellt sind und die die Weichen für die neuen Spielzeiten bereits weitestgehend gestellt haben, stellte Ralf Herring den Kassenbericht vor.

Dieser zeigt eine grundsätzlich stabile finanzielle Lage des Vereins, wobei auch der TuS von stark angestiegenen Einkaufspreisen (u.a. Energie) nicht verschont geblieben ist

und entsprechende Maßnahmen ergreifen will und muss, die zum Teil auch in einer weiteren Digitalisierung des Sportheims

und der Verwaltung liegen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden für langjährige Vereinszugehörigkeit Ralph Uwe Leske (25 Jahre) sowie Brigitte Michel und Thomas Waffenschmidt (beide 40 Jahre) ausgezeichnet.

Über eine Jubiläumsurkunde für 50-jährige Mitgliedschaft freute sich Thomas Wehner. Helmut Bäumer, Horst Bäumer, Karl-Wilhelm Müller, Ludwig Schulze und

Alfred Hinkel wurden für 65 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt.

Der vorletzte Tagesordnungspunkt umfasste die Neuwahlen, wobei Knut Schwarz als 1. Vorsitzender wiedergewählt worden ist und damit dem Verein zwei weitere Jahre vorsteht. Philipp Vogelsang bekleidet das Amt des 1. Geschäftsführers und Ralf Müller wird weiterhin den Posten des 2. Kassierers ausüben. Die Abteilung Fußball wird von Larissa Birkenstautz geführt und Stefan Tschersche leitet die Tischtennis-Abteilung.