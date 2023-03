Land fördert mit rund 332.000 Euro Kulturprojekte in Siegen-Wittgenstein

(wS/cdu) Siegen 17.03.2023 | Das Land stärkt und fördert die kulturelle Vielfalt in ganz Nordrhein-Westfalen. Rund 6,3 Millionen Euro fließen in über 160 regionale Kulturprojekte, darunter auch nach Siegen-Wittgenstein. Mit dem Regionalen Kultur Programm NRW (RKP) werden Kulturprojekte in Siegen-Wittgenstein mit insgesamt 332.137,45 Euro unterstützt. Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach MdL und Jens Kamieth MdL:

„Kultur gehört dahin, wo die Menschen leben: in die Stadt und aufs Land. Ob Theater, Tanz, Musik oder Festivals, die Förderung durch das Land stellt sicher, dass die Menschen auch in ländlichen Regionen ein reiches, vielfältiges Kulturangebot nutzen können. Fördergelder werden ausgeschüttet für

das Siegerlandmuseum (Stadt Siegen, 70.000,00 Euro);

das internationale Musik- und Theaterfestival KulturPur 2023 und 2024 (Kreis Siegen-Wittgenstein, 165.600,00 Euro);

das BlueStock Festival (Stadtjugendring Siegen e.V., 15.892,50 Euro);

Spiel:Farben NEON – Rolle und Spiel (JungesTheaterSiegen e.V., 11.144,95 Euro);

DER DRACHE auf Tour (Bruchwerk Theater gUG, 20.500,00 Euro);

Die wundersame Media Magica (Bruchwerk Theater gUG, 49.000,00 Euro).

Das Regionale Kultur Programm NRW bringt, gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, erstklassige Kulturerlebnisse zu den Menschen vor allem auch in ländlichen Regionen.“

Hintergrund: Mit dem RKP unterstützt das Land seit über 25 Jahren die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen. Für das Programm stehen aktuell pro Haushaltsjahr rund 6 Millionen Euro zur Verfügung. Einen Antrag auf Förderung können sowohl Kommunen als auch Vereine, Unternehmen oder Einzelpersonen einreichen, die mit einem Projekt das Kunst- und Kulturangebot ihrer Kulturregion bereichern oder weiter qualifizieren möchten. Weitere Informationen über das Förderprogramm, die Antragsmodalitäten sowie die Kontaktdaten der regionalen Koordinierungsbüros finden Sie auf regionaleskulturprogrammnrw.de.