Meister der Metalle – Berufskolleg Technik Siegen bildet Führungskräfte aus

(wS/si) Siegen 27.03.2023 | Der Meisterbrief öffnet Türen in der Industrie. Als Meister hat man nicht nur ein umfangreiches Fachwissen, sondern ist auch gleichzeitig Vermittler zwischen Planung und Fertigung. Seit 2010 qualifiziert ein Meisterbrief außerdem für ein Studium in NRW und anderen Bundesländern, auch ohne Abitur.

Die Industriemeisterschule am Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein bildet auch in diesem Jahr Führungskräfte von morgen aus. Der Bildungsgang „Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Metall“ findet berufsbegleitend an zwei Abenden in der Woche statt und richtet sich vorwiegend an Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Metalltechnik. Auch andere Berufsfelder sind zugelassen, sofern mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Metallbereich gesammelt wurden. Wer mindestens vier Jahre in der Branche gearbeitet hat, muss keine spezifische Ausbildung vorweisen.

„An unserer Industriemeisterschule bieten wir die Möglichkeit, sich gezielt auf eine Führungsposition in der Industrie vorzubereiten“, sagt Ralf Bruch, Schulleiter des Berufskollegs und Leiter der Industriemeisterschule. „Der berufsbegleitende Bildungsgang vermittelt einerseits noch tiefergehende Fachkenntnisse und gibt gleichzeitig allerhand Führungskompetenzen mit. Absolventinnen und Absolventen werden somit prima Mittler zwischen Facharbeitern und Produktionsorganisation.“

Im zweijährigen Bildungsgang erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnahe Kenntnisse, etwa aus den Bereichen Betriebswirtschaft, betriebliche Sozialwissenschaft, Kostenwesen, Arbeits- Umwelt- und Gesundheitsschutz, Personalführung sowie Qualitätsmanagement.

Eine Förderung durch Meister-BAföG ist möglich, ebenso durch den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr und durch Rentenversicherungsträger. Der nächste Meisterlehrgang beginnt im August. Eine Anmeldung ist bis zum 30. April 2023 online unter www.berufskolleg-technik.de/industriemeisterschule/ möglich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten zur Industriemeisterschule. Ob nach Anmeldeschluss noch freie Plätze zur Verfügung stehen, kann auch telefonisch oder per E-Mail angefragt werden. Sollten mehr Bewerbungen eingehen als Kursplätze zur Verfügung stehen, wird eine Auswahl nach den Kriterien Wartezeit (nach erstmaliger Anmeldung) und Berufserfahrung getroffen.

Das breites Bildungsangebot am Berufskolleg ermöglicht es praktisch jede berufliche Qualifikation und jeden Berufsabschluss zu erlangen, der im Bereich Technik möglich ist. Quelle: Berufskolleg Technik