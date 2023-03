Ordnungsamt räumt Grundstück: Schrottfahrzeuge und Altreifen entsorgt – Kosten in Höhe von 8000 Euro für Eigentümer

(wS/red) Netphen 18.03.2023 | Am Samstagmorgen (18.03.2023) kam es zu einer Räumungsaktion durch das Ordnungsamt in Dreis-Tiefenbach. Auf einem Grundstück befanden sich seit Jahren diverse Schrottfahrzeuge (über 29 Stück an der Zahl) welche von den zuständigen Behörden als nicht mehr nutzbar und somit als Schrott eingestuft wurden. Der Eigentümer des Grundstücks war in der Vergangenheit aufgrund berechtigten Gründen mehrfach aufgefordert worden, die Fahrzeuge ordnungsgemäß zu entsorgen oder anderweitig unterzubringen. Allerdings hatte er diesen Aufforderungen nicht Folge geleistet.

Da das Problem bis zum heutigen Tag ungelöst blieb, sah sich das Ordnungsamt gezwungen, ein Abschleppunternehmen zu beauftragen, um die Schrottfahrzeuge abzuschleppen und zu einem Verwerter zu bringen. Dies war notwendig, um das Grundstück wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen.

Neben den Schrottfahrzeugen mussten auch über 100 Altreifen auf dem Grundstück entsorgt werden. Die Entsorgungskosten für die Fahrzeuge und Reifen belaufen sich auf etwa 8000 Euro. Diese Kosten werden dem Eigentümer des Grundstücks in Rechnung gestellt, da er als Verantwortlicher für das Grundstück und die darauf befindlichen Gegenstände auch für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle verantwortlich ist.

Die Räumungsaktion zeigt deutlich, dass das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Unternehmen hart durchgreift, um illegale Müllentsorgung und das Ansammeln von Schrottfahrzeugen auf öffentlich zugänglichem Grund zu verhindern.

