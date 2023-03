Ostereiersuche 2023: Auf in den Heuhaufen – auf nach Hilchenbach!

(wS/hi) Hilchenbach 30.03.2023 | Zu Ostern ist in Hilchenbach immer etwas los. Eine optische Vorfreude auf das bevorstehende Fest gibt es bereits jetzt durch den Osterschmuck am Hilchenbacher Marktplatz, denn mit grünen Girlanden und bunten Ostereiern wurde der Stadtbrunnen vor evangelischen Kirche farbenfroh geschmückt. Passend dazu haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofs über 3.000 bunte Hornveilchen als Frühlingsboten in die Stadtmitte sowie rund um das Rathaus gepflanzt.



Am Gründonnerstag, 6. April, ab 15:00 Uhr wird es auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg besonders turbulent. In Kooperation mit dem Aktionsring Hilchenbach findet die traditionelle Ostereiersuche im Heu statt.

Dazu haben die städtischen Mitarbeiterinnen zwei Heuhaufen mit Süßigkeiten bestückt. Sobald der Osterhase das Start-Kommando gibt, beginnt die Ostereiersuche! Die altersgerechte Trennung der Heuhaufen für Kinder bis vier bzw. bis sechs Jahre garantiert, dass tatsächlich auch jedes Kind etwas findet. Die größeren Kinder im Alter bis zehn Jahren bekommen die Süßigkeiten persönlich vom Osterhasen überreicht.

Wenn alle Süßigkeiten im Heu aufgespürt wurden, können sich auch die älteren Kinder hineinstürzen und ein wenig toben oder in klassischen Spielwettbewerben,

wie Sackhüpfen oder Eierlaufen gegeneinander antreten.

Parallel dazu werden die Familie Horn und der Kleintierzuchtverein aus Helberhausen mit Schafen, Lämmern, Hühnern und Kaninchen einen kleinen Streichelzoo für die Besucherinnen und Besucher aufbauen.

Und die Bürgerstiftung Hilchenbach versorgt mit der „Waffel- und Kuchenbar“ alle Anwesenden mit selbstgebackenen Leckereien und erfrischenden Getränken.

Die Ostereiersuche wird vom Aktionsring Hilchenbach e.V. gesponsert. Damit sich auch die Erwachsenen in Hilchenbach auf die Osterfeiertage freuen, halten die Händler des Aktionsringes in der Kar-Woche kleine Präsente für ihre Kunden bereit.

Wochenmarkt auch am Gründonnerstag!

Wie gewohnt findet aufgrund der Osterfeiertage der Wochenmarkt am Hilchenbacher Marktplatz bereits am Donnerstag in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr statt. Dort gibt es frische und regionale Produkte, wie Käse, Wurst und Fleisch und auch endlich wieder Obst und Gemüse zu kaufen.

Groß und Klein können sich auf ein fröhliches Hilchenbacher Osterfest freuen!