Polizei sucht per Bildern nach EC-Kartenbetrüger – Wer kennt den Mann hier?

(wS/ots) Siegen 27.03.2023 | Am Samstag, den 28.05.2022, ist es zwischen 10:30 und 10:45 Uhr in einem Discountermarkt an der Siegener Leimbachstraße zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Unbekannte entwendeten das Portemonnaie aus einer Handtasche einer heute 73-jährigen Frau. Im Anschluss wurden mit einer erbeuteten EC-Karte Geldabhebungen in zwei Sparkassenfilialen (in Siegen und Netphen – Dreis-Tiefenbach) an dortigen Geldausgabeautomaten durchgeführt. Nun liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen fragt nach: „Wer kennt die auf den Bildern gezeigte männliche Person?“

Die Person kann darüber hinaus wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 25 - 35 Jahre alt

- Schlank

- Vollbart

- Graue / blaue Augen

- Dunkle Basecape

- Graue Arbeitshose mit schwarzen Einsätzen im Unterbeinbereich

- Blauer Kapuzenpullover

Hinweise nimmt die Sachbearbeitung unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.