SEK-Einsatz in Siegen-Eiserfeld: Mann in psychischem Ausnahmezustand von Spezialeinsatzkommando der Polizei aus Wohnung geholt

(wS/ots) Siegen 25.03.2023 | Am Samstagabend (25.03.2023) ist es in der Gilbergstraße zu einem SEK-Einsatz gekommen.

Bereits am Mittag ist es an der Anschrift zu einem Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten gekommen. Ein polizeibekannter Mann verschanzte sich im Rahmen dieses Einsatzes allein in der Wohnung. Im Laufe des Tages steigerte sich die Person immer weiter in einen psychischen Ausnahmezustand. Letztlich konnte der Mann gegen 22:00 Uhr mit Unterstützung eines SEK aus der Wohnung geholt werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht, um eine zwangsweise Unterbringung durchzuführen.

Bei dem Einsatz wurden weder der Betroffene noch Einsatzkräfte verletzt. Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand zu keiner Zeit.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de