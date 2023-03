Start in die Zweiradsaison – darum dreht sich die Bürgersprechstunde der Polizei im Radio

(wS/ots) Siegen 22.03.2023 | Frühlingsgefühle? Geht’s bald wieder los? Gemeint ist der Start in die Zweiradsaison, dem viele motorisierte und nichtmotorisierte Biker entgegenfiebern. Und genau das ist das Thema der nächsten Bürgersprechstunde der Polizei im Radio: Der Start in die Zweiradsaison.

Am Mittwoch, den 29.03.2023 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, steht die Kreispolizeibehörde wieder Rede und Antwort bei Radio Siegen.

Bei den Fahrradfahrern und E-Bikern mussten 2022 landesweit stark steigende Unfall- und Verunglücktenzahlen registriert werden. Auch bei uns im Kreisgebiet war dies so. Woran liegt das? Unter anderem dieser Frage wollen die Experten der Polizei nachgehen.

Dabei werden (Präventions-) Tipps zum Saisonstart gegeben, aber auch Hinweise, wie sich Radler im Straßenverkehr korrekt verhalten, zum Beispiel bei der Benutzung von Radwegen, dem Überqueren am Zebrastreifen oder an der Fußgängerampel. Und die motorisierten Biker werden in der Sendung ebenfalls unter die Lupe genommen.

Auch hier gab es 2022 steigende Verunglücktenzahlen im Kreisgebiet. Worauf sollte ich vor der ersten Ausfahrt achten? Wo liegen besondere Gefahren als Motorradfahrer? Wie verhalte ich mich bei Gruppenfahrten richtig?

Außerdem wird es Tipps zur Sicherheitsausrüstung geben. Aber auch die Nicht-Biker können zu Wort kommen. Stört zum Beispiel der Motorradlärm?

Großes Thema technische Veränderungen am „Hobel“. Was ist legal und was sind nicht legale technische Veränderungen am Fahrzeug? Auf diese und viele weiteren Fragen werden sich Verena Gros, Verkehrssicherheitsberaterin aus der Direktion Verkehr (Verkehrsdienst) der Polizei sowie Pressesprecher Stefan Pusch einstellen und vorbereiten.

Wie immer können auch für diese Sendung Fragen zu dem vorgenannten Thema „Start in die Zweiradsaison“ auf den bekannten „Social Media-Kanälen“ von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Während der Sendung besteht natürlich ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt freuen sich die Beiden auf die Sendung und hoffen viele Informationen austauschen und angeregte Gespräche führen zu können.