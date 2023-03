Stricken in gemütlicher Runde im Gemeindehaus in Wingeshausen

(wS/bb) Bad Berleburg 22.03.2023 | Die Strick-Gruppe des Dorfvereins Aue-Wingeshausen hat ihr nächstes Treffen am kommenden Montag, 27. März, wie gewohnt in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus in Wingeshausen. In gemütlicher Runde soll gemeinsam gestrickt werden, auch andere Handarbeiten sind möglich. Natürlich freut sich die Gruppe über Neuzugänge, auch aus den umliegenden Ortschaften. Auch Wolle-Spenden werden gerne verarbeitet. Ansprechpartnerin für die Gruppe ist Elfriede Fischer, Tel. (0 27 59) 6 77.